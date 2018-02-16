В ДНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек, заявили в республике

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Один человек погиб и четыре получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 9 по 15 февраля 2018 года на территории Донецкой народной республики в результате агрессии со стороны Украины ранения получили четыре человека, один из которых гражданский. За этот же период погиб один военнослужащий республики", — сказал представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного по правам человека добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 35 человек, погибли — 11. С начала конфликта погибли 4578 человек, в том числе 76 детей.