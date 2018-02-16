Греческие болельщики поддержали Донбасс на матче АЕК с киевским "Динамо"

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Болельщики греческого футбольного клуба АЕК вывесили на домашнем матче с киевским "Динамо" плакат в поддержку жертв одесской трагедии и конфликта в Донбассе.

Публикация от @rideordieskg Фев 15, 2018 в 1:35 PST

"Выражаем солидарность с антифашистским сопротивлением на Украине и в Донбассе", — написано на транспаранте. Растяжка также посвящена памяти погибших в Доме профсоюзов и на Куликовом поле.

Матч состоялся в четверг в Афинах и завершился вничью – 1:1. Ранее греческие СМИ сообщали о нападении фанатов "Динамо" на россиян, проживающих в Греции.

Трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 года. На Куликовом поле в палаточном лагере противников государственного переворота на Украине начались стычки с футбольными ультрас и приверженцами "евромайдана". Драка закончилась разгромом палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где попытались укрыться сторонники "антимайдана". По тем из них, кто пытался спастись, радикалы открыли огонь. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, еще 250 были ранены.