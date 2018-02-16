Эксперт рассказал об одной из основных тем на форуме клуба "Валдай"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Курдский вопрос станет одной из главных тем в рамках Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил РИА Новости научный руководитель Института Востоковедения РАН академик Виталий Наумкин.

Форум пройдет в Москве 19-20 февраля при поддержке ИВ РАН.

"Курдская тема будет одной из узловых. При этом не надо сводить этот вопрос только к проблеме Африна, это серьезная проблема в контексте не только Сирии, но и Ирака, и Турции, естественно, и Ирана, где очень много курдов. Этот народ живет на территории четырех государств, и в каждом из этих государств курды являются составной частью той нации, которая сформировалась в этих странах, и официально эти государства признаны в определенных границах, обладающих суверенитетом, суверенитетом в том числе над своим населением, среди которого есть и курдский компонент. Это сложная курдская проблема, и в каждой стране уровень напряженности разнится. Будем обсуждать этот вопрос", — сказал Наумкин.

По его словам в конференции примут участие как представители курдов, так и турецкой стороны.

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