Эксперт рассказал об одной из основных тем на форуме клуба "Валдай"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Курдский вопрос станет одной из главных тем в рамках Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил РИА Новости научный руководитель Института Востоковедения РАН академик Виталий Наумкин.
"Курдская тема будет одной из узловых. При этом не надо сводить этот вопрос только к проблеме Африна, это серьезная проблема в контексте не только Сирии, но и Ирака, и Турции, естественно, и Ирана, где очень много курдов. Этот народ живет на территории четырех государств, и в каждом из этих государств курды являются составной частью той нации, которая сформировалась в этих странах, и официально эти государства признаны в определенных границах, обладающих суверенитетом, суверенитетом в том числе над своим населением, среди которого есть и курдский компонент. Это сложная курдская проблема, и в каждой стране уровень напряженности разнится. Будем обсуждать этот вопрос", — сказал Наумкин.
По его словам в конференции примут участие как представители курдов, так и турецкой стороны.