В Мюнхене открылась 54-я конференция по безопасности

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Очередная, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу в баварской столице, с приветственным словом к гостям обратился председатель конференции — немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

"Приветствую вас всех на 54-й конференции, приветствую всех ораторов, приветствую более 20 глав государств и правительств и более 500 гостей", — сказал Ишингер.

В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны. Однако действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель останется в Берлине, так как ведет переговоры о создании нового германского правительства.

Свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко.

Российскую делегацию в Мюнхене возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. Со стороны хозяев на конференцию приедут действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, действующий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, а также главы других министерств и ведомств. В конференции также участвуют главы около 50 крупнейших международных компаний.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.