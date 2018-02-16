Над Донбассом заметили американский беспилотник

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk провел разведывательный полет на востоке Украины и приблизился к российской границе. Об этом сообщает ресурс CivMilAir, отслеживающий перемещение военной авиации.
2 hours on… 53,000ft heading towards the Russian border— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 16 февраля 2018 г.
🇺🇸 USAF RQ4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/fdIIzSi2Iq
На карте, опубликованной в Twitter, видно, как Global Hawk проходит над зоной конфликта в Донбассе и направляется в сторону Ростовской области.
Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку в небе над Черным морем. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.