Над Донбассом заметили американский беспилотник

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk провел разведывательный полет на востоке Украины и приблизился к российской границе. Об этом сообщает ресурс CivMilAir, отслеживающий перемещение военной авиации.

На карте, опубликованной в Twitter, видно, как Global Hawk проходит над зоной конфликта в Донбассе и направляется в сторону Ростовской области.

С начала года американские самолеты-разведчики неоднократно появлялись около западной границы России. На прошлой неделе Boeing RC-135W, дислоцированный на британской базе Милденхолл, выполнял миссию в Прибалтике. Он облетел вокруг Калининградской области, не покидая воздушного пространства Польши и Литвы.

Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon провел оперативную разведку в небе над Черным морем. Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.