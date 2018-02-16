СМИ: в Турции три оппозиционных журналиста получили пожизненные сроки

АНКАРА, 16 фев – РИА Новости. Турецкий суд приговорил оппозиционных журналистов и общественных деятелей Мехмета Алтана, Ахмета Алтана и Назлы Ылыджак к пожизненному заключению, передает в пятницу телеканал NTV.

Отмечается, что братья Алтан и Ылыджак были обвинены судом в членстве в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и попытке насильственного изменения конституционного строя.

Ранее журналисты были задержаны по подозрению в причастности к FETO и попытке переворота в июле 2016 года. Суд над ними проходил в Стамбуле.

Конституционный суд Турции 11 января принял решение об освобождении журналистов оппозиционной газеты Zaman Шахина Алпая и Мехмета Алтана в связи с нарушением их прав. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг раскритиковал это решение и заявил, что КС превысил свои полномочия. Верховный суд Турции отклонил жалобу двух арестованных журналистов и оставил их под стражей.