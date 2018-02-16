Индиец облил женщину кислотой после отказа выйти за него замуж

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В индийском городе Джайпур 35-летний рикша Мехбуб Кхан напал на 30-летнюю женщину и плеснул ей в лицо кислотой после того, как она отказалась выйти за него замуж, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 14 февраля в одном из торговых центров. Нападение зафиксировали камеры наблюдения. По данным полиции, токсичное вещество попало не только на жертву, но и на самого Кхана.

По словам врачей, у женщины повреждено 15% тканей лица и груди. Сейчас она находится в стабильном состоянии. "К сожалению, у нее навсегда останутся шрамы, — сказал доктор Сунил Шривасатава. — Ей понадобится как минимум две операции по восстановлению лица. К счастью, жизненно важные органы повреждены не были".

Жертва работала уборщицей в торговом центре. К моменту нападения она уже десять лет была в браке и имела троих детей. Согласно сообщению полиции, рикша следил за ней около двух лет и жил неподалеку от нее. По информации правоохранителей, женщина неоднократно получала угрозы от Кхана.