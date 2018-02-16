В Испании обезвредили международную группировка наркоторговцев

МАДРИД, 16 фев – РИА Новости. Международная группировка, занимавшаяся переправкой гашиша из Марокко в европейские страны, обезврежена в Испании, сообщает Гражданская Гвардия.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений против здоровья людей, отмывании денег, участии в преступной группировке, изготовлении фальшивых документов, краже транспортных средств, а также совершении преступлений, связанных с проституцией.
В ходе обысков обнаружены пять пунктов продажи и переправки наркотиков, изъяты почти 360 тысяч евро наличными, тысяча фунтов стерлинга, две тысячи дирхамов, 558 килограммов гашиша, два килограмма марихуаны, 150 граммов кокаина, масло из гашиша, галлюциногенные грибы, 11 единиц транспортных средств, сигнальный пистолет.
В ходе операции были задержаны два гражданина Швейцарии, а также граждане Испании и Великобритании. Одна из задержанных – женщина около 60 лет с британским паспортом — занималась поиском потенциальных покупателей крупных партий, при обыске в ее доме были обнаружены 340 тысяч евро наличными. Деньги преступники отмывали через развлекательный клуб, также действовавший нелегально.