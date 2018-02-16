В ОБСЕ заявили о значительном продвижении силовиков в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (142)

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики значительно продвинулись в районе Новоалександровки на западе Луганской области, заявил на брифинге заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Он добавил, что во время поездки в область лично видел украинских солдат.

По его словам, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий разведения техники: девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.

По словам Хуга, 5 февраля наблюдатели видели десять реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в подконтрольном украинскому правительству Тополином.

В самопровозглашенной Луганской народной республике зафиксировали, что силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.

В ДНР сообщили, что обстрелу подверглись окрестности Горловки. Ранее представители самопровозглашенной республики заявляли, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе и это может привести к огромному числу жертв.