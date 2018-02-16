Украинец пытался вывезти почти 100 кг металлолома из зоны Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Украинец пытался вывезти и сдать в пункт приема цветных металлов почти 100 килограммов радиоактивного металлолома из зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники отдела "Иванков" совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом. Злоумышленник не имел при себе никаких документов, находился неподалеку от заградительного забора зоны безусловного (обязательного) отселения", — говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 51-летний житель Киевской области, по данным ведомства, он планировал сдать металлолом в пункт приема цветных металлов. Мужчину передали полицейским, ему грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.