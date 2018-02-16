Адвокаты обжаловали в ЕСПЧ выдворение Саакашвили с Украины

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Адвокаты экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) нарушение права политика на справедливый суд на Украине.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, власти Украины выдворили Саакашвили из страны, не дождавшись завершения процедурных вопросов, в рамках которых политик добивается предоставления убежища и обжалует лишение его украинского гражданства.

"Власть не дала Саакашвили возможности защитить свои права на возобновление гражданства и на получение дополнительной защиты, циничным способом выдворила его из Украины. Эти все действия мы обжалуем в судах. Заявлен ряд жалоб также в ЕСПЧ, уже направлены документы. Мы параллельно, не дожидаясь, пока тут закончатся все эти подконтрольные власти суды, будем пытаться восстановить справедливость в европейских инстанциях", — сказал Чернолуцкий журналистам в пятницу.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

В четверг Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили по обжалованию лишения его украинского гражданства до рассмотрения заявления защиты об отводе судей, о дате следующего заседания сообщат позже.

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.