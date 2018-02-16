Адвокаты обжаловали в ЕСПЧ выдворение Саакашвили с Украины

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Адвокаты экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) нарушение права политика на справедливый суд на Украине.
"Власть не дала Саакашвили возможности защитить свои права на возобновление гражданства и на получение дополнительной защиты, циничным способом выдворила его из Украины. Эти все действия мы обжалуем в судах. Заявлен ряд жалоб также в ЕСПЧ, уже направлены документы. Мы параллельно, не дожидаясь, пока тут закончатся все эти подконтрольные власти суды, будем пытаться восстановить справедливость в европейских инстанциях", — сказал Чернолуцкий журналистам в пятницу.
Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.
В четверг Верховный суд Украины перенес рассмотрение иска Саакашвили по обжалованию лишения его украинского гражданства до рассмотрения заявления защиты об отводе судей, о дате следующего заседания сообщат позже.
В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.