Климкин надеется переговорить с Лавровым на встрече в Мюнхене

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что перед заседанием глав МИД "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) в Мюнхене рассчитывает встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудить с ним формат миротворческой миссии в Донбассе.

"Планирую встретиться с Лавровым… буду говорить с ним о том, каким образом должна выглядеть миротворческая миссия", — сказал Климкин во время общения с журналистами в Мюнхене, трансляцию вели украинские телеканалы.

Кроме того, Климкин заявил, что рассчитывает обсудить с Лавровым обмен пленными между Киевом и Донбассом, а также вопрос об осужденных в РФ украинцах.