Силовики более 60 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 440 мин, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"Всего за прошедшую неделю противник 63 раза нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 132 мины калибром 120 миллиметров и 309 мин калибром 82 миллиметра. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы 20 населенных пунктов республики… Разрушены и повреждены 12 домостроений", — сказал он.

По его словам, оперативное командование ДНР отмечает усиление обстрелов со стороны силовиков объектов гражданской инфраструктуры. В частности, получили повреждения объекты на территории Донецкой фильтровальной станции, однако подача воды в населенные пункты не была нарушена.

Безсонов добавил, что в результате боевых действий на территории ДНР за минувшую неделю ранения получили два человека — один ополченец и один мирный житель.

Он также заявил об обнаружении артиллерийских систем и танков украинских силовиков вблизи линии соприкосновения. "В частности, 152-миллиметровая буксируемая гаубица Д-20 — 18 единиц, 152-миллиметровая буксируемая пушка "Гиацинт-Б" — 12 единиц, 122-миллиметровая САУ "Гвоздика" — пять единиц, 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира" — восемь единиц, танк Т-72 — две единицы", — сказал начальник пресс-службы оперативного командования.

Оперативное командование ДНР опасается провакационных обстрелов представителей международных организаций и населенных пунктов, находящихся под контролем Киева, со стороны украинских силовиков, добавил он. Силовики формируют две группы под руководством командующего Силами специальных операций вооруженных сил Украины генерала Лунева, а также представителей центрального аппарата СБУ и Нацгвардии. Целями одной из групп является ликвидация " наиболее одиозных главарей и боевиков украинских добровольческих националистических формирований", сказал он. Вторая группа должна организовать провокации, чтобы обвинить ДНР.