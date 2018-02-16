ОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Австралийского комментатора и бывшую участницу Олимпийских игр Джеки Купер раскритиковали за то, что она назвала всех китайцев одинаковыми.

Комментируя соревнования по лыжной акробатике на Седьмом канале, Купер описала стиль китайского спортсмена. "Хороший прыжок, двойное скручивание, двойной кувырок. Не слишком сложно, все сделано очень хорошо, хороший контроль", — отметила она.

После этого она произнесла фразу, которая многим показалась расистской: "Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково. Трудно сказать, кто есть кто". Из ее комментария не совсем понятно, говорит ли она о технике или о самом спортсмене.

"Джеки Купер, я люблю тебя, но говорить, что китайские лыжники "выглядят одинаково" — это в некотором роде расизм", — пишет в Twitter Лен Уэбстер. Судя по всему, позже она удалила этот твит.

"Сначала мне показалось, что я ослышался, но нет. В этом полно расизма. Отвратительно", — писал Лан Чан в ответе к этому твиту.

Некоторые обратили внимание, что Купер говорит про технику и ничего расистского в ее комментариях нет.

"Они правда все выглядят одинаково — в том, что касается техники. Тот же старт, те же движения рук, отрыв, приземления", — пишет Дэйв Кларк Сноу.

Сама Купер позже пояснила, что действительно говорила о совершенном китайским спортсменом прыжке, а не о нем самом.