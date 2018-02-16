Аресты в Турции не имеют отношения к режиму ЧП, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 16 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Проходящие в Турции аресты, в том числе сотрудников генконсульства США, и судебные процессы по делу о госперевороте не имеют отношения к действию режима чрезвычайного положения в стране, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в пятницу.

Тиллерсон находится в Турции с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В пятницу прошла встреча Тиллерсона с Чавушоглу.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. С тех пор он несколько раз продлевался — последний раз с 19 января этого года.

"Аресты в Турции, в том числе сотрудников американских дипмиссий, и судебные процессы не имеют отношения к режиму ЧП. Он не ограничивает права простых граждан. Иногда в Европе из-за одного теракта вводят ЧП. У нас оно было введено из-за переворота. Режим ЧП не влияет на независимые суды. Все, что мы можем сделать, — попросить ускорить этот процесс. Но суд сам принимает решение", — сказал Чавушоглу.

Визовый кризис между двумя странами в конце прошлого года произошел после того, как правительство США выразило глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза, посчитав выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.