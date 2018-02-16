Глава МИД Греции рассказал об ответе на следующую турецкую провокацию

АФИНЫ, 16 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что в инциденте возле островов Имиа Турция "перешла красную линию" и в следующий раз "мирного поведения со стороны Греции не будет".

По информации греческой береговой охраны, 12 февраля в 23.40 (00.40 13 февраля мск) в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов и столкнулся с кораблем греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе.

Инцидент возле Имиа стал самым серьезным за последнее время. До этого официальные Афины говорили об улучшении отношений с Турцией.

"Они (Турция) нарушают международное право и не знают географии. Острова Имиа являются греческими. Это определено международным правом и международными договорами", — сказал Никос Котзиас в интервью телеканалу Alpha.

"Я бы сказал, что Турция очень нервничает. В инциденте вокруг островов Имия она дошла до красной линии и в некотором смысле преодолела ее… и мы сказали им, что такого мирного, скажем так, поведения с греческой стороны не будет", — заявил министр.

По его мнению, Турция беспокоится, потому что ее дела в Сирии идут плохо, и там не получилось "простой прогулки".

"У нее открытый фронт с Ираком, с Арменией у нее закрытые границы, а с Кипром она ведет себя как ковбой в Восточном Средиземноморье. Это из-за исключительной экономической зоны и того факта, что было обнаружено большое количество газа, и она не может вести игру как она хотела", — сказал Котзиас.

Министр иностранных дел Греции предостерег Анкару от повторения подобных инцидентов.

"Она не должна сделать этого снова. Это не должно произойти снова. Это то, что турки должны услышать, потому что все они говорят о предупреждениях и предупреждениях… И я сказал им, что Греция – это не Сирия и не Ирак, у меня хорошее отношение к этим странам, я это говорю с точки зрения поведения Турции. Мы являемся состоявшимся государством с хорошей обороной, хорошими оборонительным системами, с высокой дипломатической способностью", — сказал Котзиас.

Он назвал "глупым" советника президента Турции Йигита Булута, который ранее назвал Грецию "мухой рядом с гигантом", а также пообещал "переломать ноги и руки тем, кто осмелится высадиться на Имиа".

"Тот факт, что он остается советником Эрдогана, не делает его умнее. Глупые остроты. Он должен измерять свои слова. Что бы он сказал, если бы советник премьер-министра Греции вышел и сказал, что он сломает руки Эрдогану?", — заметил министр.

Котзиас подчеркнул, что Греция должна решить все проблемы с другими соседними странами и "сосредоточиться на главной геостратегической политической проблеме", то есть на Турции.