Анкара и Вашингтон договорились создать механизм по нормализации отношений

АНКАРА, 16 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара и Вашингтон в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию договорились о создании механизма для нормализации отношений, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем в пятницу.

Тиллерсон находится в Турции с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с президентом Тайипом Эрдоганом. В пятницу прошла встреча Тиллерсона с Чавушоглу.

"Вчера прошла встреча госсекретаря США с нашим президентом в конструктивном ключе, все вопросы были открыто заданы. Обсудили не только двусторонние отношения, но и сотрудничество по региональным вопросам. Вчера по нашей общей воле мы договорились о нормализации отношений. Но США нам неоднократно давали обещания, которые не сдерживались. Мы говорили, как сделать шаги, которые бы не остались на бумаге, решили сделать механизм для решения этих проблем", — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что первая турецко-американская встреча в рамках этого механизма состоится в марте.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. Также Турция пока безуспешно требует у США выдать оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого она обвиняет в организации попытки переворота в стране в июле 2016 года.