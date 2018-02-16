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Сухопутные войска США могут сократить число зарубежных миссий, написали СМИ

12:4716.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВоеннослужащие армии США. Архивное фотоВоеннослужащие армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сухопутные войска США могут сократить количество своих зарубежных миссий, чтобы снизить растущую нагрузку, сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление министра сухопутных сил Марка Эспера.

Вертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, Германия
© AFP 2018 / DPA/Martin Goldhahn
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Издание отмечает, что войска стараются достигнуть "цикла ротации развертывания", установленного аппаратом министра обороны, когда подразделение размещается на один год и два года находится дома. По информации издания, этому может помочь увеличение численности сухопутных войск, которое ожидается в ближайшее время. Отмечается, что войска запросили увеличение численности на 4 тысячи военнослужащих в 2019 финансовом году и планируют запросить то же самое в 2020 и 2021 финансовых годах, чтобы итоговая численность достигла 495,5 человек.

По данным издания, министр сухопутных сил Марк Эспер заявил в четверг, что текущий "цикл развертывания" войск снижает их боеготовность и увеличивает интенсивность операций, которая превышает нагрузку четырех- и пятилетней давности. Он отметил, что обсудил этот вопрос с аппаратом министра обороны страны, и сейчас определяется, какие миссии критически важны, а какие можно сократить.

"У нас есть (бронетанковая бригадная боевая группа) в Кувейте, так мы можем… вернуть это подразделение домой, чтобы увеличить его боеготовность до более высокого уровня, поставить его в очередь для более важных развертываний", — приводит издание слова Эспера. Министр отметил, что "это не обязательно значит перемещение всего", это может означать "другой график ротации".

Снаряды. Архивное фото
© Фото : BAE Systems
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Администрация США запросила ранее у конгресса выделение 6,3 миллиарда долларов в рамках проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год на "Европейскую инициативу сдерживания". В документе отмечается, что "бюджет запрашивает более 6,3 миллиарда долларов для "Европейской инициативы сдерживания" Пентагона", программу, направленную на "сдерживание российской агрессии в регионе", в том числе путем усиления присутствия там американских военных.

Также газета Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащих ранее сообщила, что Пентагон рассматривает несколько планов в качестве ответа на растущее влияние Китая, в том числе возможную дислокацию подразделений морской пехоты в Восточной Азии. Отмечалось, что оборонное ведомство США обдумывает планы отправить в Азию экспедиционные отряды морской пехоты (MEU), предназначенные для быстрого реагирования.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Mad Wanderer
Все просто, господа! Никакой проблемы с ротацией, просто: Yankees, go home!!!
14:21
16.02.2018
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сергей игнатьев
Значить будут выводить войска из не стабильных стран, а технику будут сливать оппозиции(умеренным террористам) вывозить-то накладно,вот таким образом убивают сразу двух зайцев,вот вам и экономия. и вооружённая "пятая колона"
13:58
16.02.2018
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