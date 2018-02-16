В ДНР опасаются, что эскалация ситуации приведет к росту числа жертв

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики опасаются, что новая эскалация ситуации на линии соприкосновения в Донбассе может привести к большому числу жертв, заявил в пятницу журналистам полпред ДНР на переговорах по Украине Денис Пушилин.

Ранее полпред ДНР заявил, что Киев готовится к вооруженной агрессии в Донбассе, и призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ не допустить эскалации конфликта.

"Нельзя допустить эскалацию, потому что новая эскалация — это огромное количество жертв. Безусловно, мы готовы к любому развитию ситуации, но мы, как никто другой, являемся привержены тому, что лучше политические баталии, нежели боестолкновения на линии соприкосновения", — сказал Пушилин.