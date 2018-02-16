Украинские силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждения получили три дома, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня в 09.30 под огонь украинских силовиков попал район шахты 6/7 в населенном пункте Горловка… В результате обстрела повреждения получили три домостроения. Огонь велся с направления населенного пункта Дзержинское с применением вооружения ЗУ-23 (спаренная зенитная установка — ред.). Более подробная информация уточняется", — сказал представитель ведомства.