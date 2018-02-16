Девять партий на Украине потребовали обеспечить возвращение Саакашвили

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Девять украинских политических партий потребовали обеспечить возвращение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в страну и дать ему возможность защитить свои права в украинских судах.

Совместное заявление партий "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, а также "Объединение "Самопомощь", националистическая партия "Свобода", "Движение новых сил" и "Хвиля" ("Волна" — ред.) опубликовал Саакашвили на своей странице в Facebook.

"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили на Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права… Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть", — говорится в заявлении.

Партии считают, что выдворив Саакашвили, "власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины". Они также заявили, что все чиновники, которые, по их мнению, нарушили закон при выдворении политика, "должны оказаться на скамье подсудимых".

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.