Девять партий на Украине потребовали обеспечить возвращение Саакашвили

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости. Девять украинских политических партий потребовали обеспечить возвращение экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в страну и дать ему возможность защитить свои права в украинских судах.
"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили на Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права… Мы призываем мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть", — говорится в заявлении.
Партии считают, что выдворив Саакашвили, "власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины". Они также заявили, что все чиновники, которые, по их мнению, нарушили закон при выдворении политика, "должны оказаться на скамье подсудимых".