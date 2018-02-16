"Что?!" Американец узнал о беременности жены от пилота самолета

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жительница Флориды Одри Роуз решила необычным образом сообщить мужу о том, что их семью ждет пополнение: за нее это сделал пилот самолета, на котором они летели из Тампы в Чикаго. Об этом пишет Global News.

По словам Одри, в случае с их первенцем ее муж Дэвид все сразу понял по ее лицу. На этот раз она хотела сделать все по-другому, поэтому написала письмо экипажу самолета.

"У меня большая просьба! Я только что узнала, что беременна, и хочу сделать сюрприз мужу. Я надеялась, что вы объявите об этом перед взлетом", — говорилось в письме.

Реакцию Дэвида Одри записала на видео. Сначала он просто смотрел в смартфон, но потом услышал свое имя и сразу все понял. "Судя по всему, Дэвид и Одри Роуз тайком провели на борт еще одного пассажира", — заявил командир экипажа по громкой связи.

После этого большую часть ролика Дэвид улыбается и повторяет одно слово: "Что?" В конце он интересуется у жены, как ей удалось сделать это, целует ее, а затем еще раз повторяет: "Что?" Другие пассажиры поприветствовали пару аплодисментами.

Одри призналась, что довольна получившимся сюрпризом.

"Я смотрела на него и плакала, я была очень взволнована, очень нервничала. Выражение его лица было бесценным. Именно на эту реакцию я рассчитывала", — рассказала Одри Global News.