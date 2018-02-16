В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Молодой итальянец спас ребенка, упавшего на рельсы в миланском метро. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Камера засняла, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути. Его мать и другие пассажиры в панике бросаются к нему, однако только молодой человек прыгает на рельсы, достает ребенка и его игрушку, а затем вскарабкивается на платформу.

Как сообщает Daily Mirror, спасенного мальчика зовут Мохаммед, ему два года. После происшествия его обследовали врачи, но не обнаружили серьезных травм. Его спасителю всего 18 лет, его зовут Лоренцо Пианацца.