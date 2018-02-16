В Госдуме заявили, что Крым - не военная мастерская для Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал спор о возврате Украине военной техники из Крыма, заявив, что полуостров не является ремонтной мастерской для украинской армии.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. В четверг первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна сначала отремонтировать оставленную в Крыму военную технику и уже после этого отдать Украине. Украинская сторона намерена добиться возращения техники через международный Гаагский суд.

"Может они еще и свою технику пригонят из Украины? Мы что тут, ремонтная мастерская? Мы их металлолом все прекрасно помним. Помним подводную лодку, которая стояла у нас в Севастополе, приваренная проволокой, чтобы не утонула. Свой металлолом пускай забирают, и никаких проблем нет. Нам он не нужен, а если им нужен, то пусть забирают", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, слово "техника" для украинского вооружения, оставшегося на полуострове, не подходит. "Слово "техника" тут неуместно. Это металлолом. Вооружение было все разворовано еще при Украине, поэтому они сегодня хотят свои проблемы переложить на плечи другого государства", — подчеркнул депутат.