БРЮССЕЛЬ, 16 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Спор между Грецией и Бывшей югославской республикой Македония о ее новом названии может быть разрешен в период председательства Болгарии в Совете Евросоюза, уверен еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

"Я очень в этом уверен", — сказал Хан, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он возможным урегулирование спора между Афинами и Скопье в период председательства Болгарии в Совете ЕС, которое истекает в июне.

Еврокомиссар Хан участвует в неформальной встрече глав МИД 28 стран-членов ЕС в Софии.

Македонский премьер Зоран Заев сообщил 6 февраля, что правительство решило переименовать аэропорт и главную автомагистраль страны "Александр Великий" (были названы в честь Александра Македонского) в международный аэропорт "Скопье" и трассу "Дружба", чтобы сделать шаг навстречу Греции.

Сейчас республику Македония под ее конституционным названием признают более 120 стран мира, одной из первых это сделала Россия в 1992 году. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".