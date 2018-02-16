МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Житель Флориды рассказал, что вынужден был проехать на скорости в 150 километров в час несколько десятков километров, потому что на BMW X5 заела педаль газа. Остановить водителя смогла только полиция, сообщает Vero News.

Инцидент произошел в начале недели. В местную службу 911 позвонил некий Джозеф Купер, который сообщил, что едет по трассе I-95 и не может остановиться. Диспетчер предложила несколько способов остановить автомобиль, в том числе включить нейтральную передачу или заглушить двигатель, однако ничего не помогало.

Тогда к решению проблемы подключилась полиция: сотрудники несколько раз бросали на дорогу заграждение с шипами. После первых попыток машина только немного снизила скорость, однако в итоге BMW удалось остановить.

К этому моменту автомобиль проехал почти 70 километров. Водителя, пожаловавшегося на боли в груди, увезли в больницу.

Представители BMW засомневались в правдивости истории, однако предложили властям штата помощь в расследовании причин инцидента.