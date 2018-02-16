В центре Стамбула кот заблокировал выход с эскалатора

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей пришли в восторг от наглого кота, который улегся перед эскалатором в Стамбуле, и люди чудом на него не наступали.

Видео с животным опубликовала группа Aww Station в Facebook. За два дня его посмотрели более 2,3 миллиона раз.

В комментариях пользователи сравнивают друг друга и своих собственных питомцев с героем видео. Кроме того, многие поделились мнением о поведении кота и людей, решивших его не тревожить.

"Никто не сдвинул кота даже несмотря на то, что всем было неудобно, потому что все знают, что коты не тронутся с места, если не захотят этого", — пишет Boyee Lin.

"Может быть, им не стоило строить эскалатор там, где она сидит?" — пишет Kelsey Scenk.

"Вот за это я люблю котов", — пишет Belle Lee.

"Босс, хахаха", — пишет Arabella Gordon.

"Гражданская культура и чертов кот-анархист в одном видео", — пишет Joe Escajeda.

"Сижу где хочу", — пишет Eliana Nina Buonaiuto.

"Мое тотемное животное", — пишет Amy Wong.