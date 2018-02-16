Египетские военные отчитались о ходе антитеррористической операции на Синае

КАИР, 16 фев — РИА Новости. Армия Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова за минувшие сутки ликвидировала трех экстремистов, задержаны более двухсот человек, говорится в заявлении ВС страны.

Сообщается, что в центре Синая была обезврежена опасная террористическая ячейка. Военные продолжают обезвреживать взрывные устройства, ликвидировать склады боеприпасов и укрытия экстремистов на полуострове.

Всего за неделю операции на Синае ликвидированы уже порядка шестидесяти экстремистов.