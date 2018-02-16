Силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (137)

ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе.

"За прошедшие сутки ВС Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 30 мин. Кроме того, по его данным, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа.

"Донецкое направление: минометы 120 миллиметра – две мины, 82 миллиметра – 14 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметра – девять мин, 82 миллиметра – пять мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 180 единиц", — сказал представитель ведомства.