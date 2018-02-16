В Московском зоопарке прокомментировали историю с жирафом Мариусом в Дании

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. История с жирафом Мариусом в Дании произошла из-за ошибки зоологов, вина также лежит на директоре зоопарка Копенгагена, считает директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее мировое сообщество потрясла новость об умерщвлении жирафа в зоопарке Копенгагена в феврале 2014 года. Несмотря на протесты, сотрудники зоопарка застрелили здорового молодого жирафа Мариуса, который родился в результате близкородственного скрещивания. После его препарировали на глазах у школьников, а затем скормили львам. В марте в том же зоопарке умертвили двух старых и двух десятимесячных львов.

"Мариус появился в результате имбридинга (близкородственного скрещивания – ред.), который в зоопарках запрещен, значит, имела место быть ошибка со стороны зоологов. У нас это не разрешено и произойти не может, потому что я и мой заместитель по зоологии отслеживаем рекомендации кураторов и четко их придерживаемся", — сказала Акулова в интервью РИА Новости.

Акулова подчеркнула, что публичное поедание мяса жирафа львами слишком кровожадно по своей сути, и в московском зоопарке не допустили бы такого случая в принципе.

"Я считаю, что нужно сначала разбираться, как это могло случиться в датском зоопарке.… Давать этому оценку не в нашей компетенции, но с зоологической точки зрения была совершенно точно допущена ошибка, за которую нужно спрашивать, скорее всего, с директора этого зоопарка", — добавила она.