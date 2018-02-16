В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 16 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС) и БМП", — заявили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись позиции ополченцев ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка, Калиново и Нижнее Лозовое. Всего по территории республики было выпущено более 30 снарядов, мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки десять раз открывали огонь по их позициям, в результате один украинский военный погиб, один был ранен.

"В общем, за минувшие сутки зафиксировано десять прицельных обстрелов позиций сил АТО. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник получил боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на луганском направлении из минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП огонь велся около Луганского. На донецком направлении из артиллерийских установок, вооружения БМП и гранатометов огонь велся по их позициям в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино, Тарамчук и шахты Бутовка, заявили силовики.