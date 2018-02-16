Белый дом предложил перенести обсуждение иммиграции в палату представителей

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом в ночь на пятницу предложил перенести обсуждение иммиграционной реформы в палату представителей конгресса после того, как сенат провалил в четверг сразу четыре предложения, включая и проект, поддержанный администрацией.

Республиканцы и демократы обсуждают, как уравновесить защиту от депортации для детей нелегальных иммигрантов (приоритет демократов) с усилением охраны границ (требование республиканцев).

"Следующим шагом должно стать дальнейшее продвижение предложения (Боба) Гудлатта и (Майкла) Маккола", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Речь идет о законопроекте республиканцев, который предлагает усилить реализацию действующих иммиграционных законов, покончить с визовой лотереей и "цепной миграцией" дальних родственников иммигрантов в США, построить стену на границе. Для защиты от депортации детей незаконных иммигрантов предлагается предоставлять им возобновляемый трехлетний легальный статус в США. Этот законопроект имеет шанс на прохождение в палате представителей, но вряд ли сможет пройти сенат, где для утверждения некоторых положений потребуется до 60 голосов из 100. У республиканцев в сенате сейчас 51 голос из 100.

Представитель Белого дома также раскритиковала демократов в сенате за предложенный ими законопроект — по ее словам, речь идет о "радикальном" предложении и открытой поддержке "крайних элементов" в Демократической партии. Забаллотированный демократами проект, пользующийся поддержкой президента Трампа, Сандерс назвала "исключительно щедрым планом по предоставлению пути к гражданству" для детей нелегальных иммигрантов.

Ранее разногласия по иммиграции уже вызвали два кратковременных "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства из-за отсутствия временного бюджета. После этого республиканцы и демократы достигли предварительной договоренности по бюджету на два года, но с условием, что вернутся к обсуждению иммиграционной реформы. Договоренности по бюджету пока окончательно не оформлены.