Украинскую армию хотят перевооружить винтовками Colt

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Канадская компания Colt Canada надеется заключить с Киевом договор на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками. Об этом пишет National Post.

Производитель, как сообщается, рассчитывает поставить на Украину до 100 тысяч единиц оружия. Представитель Colt Canada Алекс Пэйн рассказал изданию, что в январе состоялась встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пэйна, положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.

National Post напоминает, что в декабре 2017 года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте оружия, которые позволяют продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.

Ранее США одобрили план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 единиц пусковых установок противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от Соединенных Штатов в 2018 году.

Россия неоднократно предостерегала от планов предоставления оружия Украине извне, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные поставки не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер называл этот шаг очень рискованным и контрпродуктивным.