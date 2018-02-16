Часть побережья Колумбии отрезана от общей энергосистемы после терактов

МЕХИКО, 16 фев – РИА Новости. Большая часть карибского побережья Колумбии осталась без подачи электричества из национальной электросистемы страны в результате терактов, сообщает в четверг вечером портал Heraldo.

По данным издания, разрушены два из трех контуров, которые отвечали за соединение региона с внутренними районами страны. Сейчас снабжение осуществляется исключительно за счет местных тепловых станций, которые работают на пределе возможностей и все равно не могут обеспечить все карибское побережье электричеством.

Подобная ситуация стала результатом сразу двух терактов 2 и 10 февраля, разрушивших инфраструктуру двух контуров электроснабжения. Кто ответственен за этих теракты, не уточняется.