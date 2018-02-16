В Киргизии задержали смертника, готовившего теракты

БИШКЕК, 16 фев – РИА Новости. Террорист-смертник, прошедший специальную подготовку для совершения теракта, задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности Киргизии, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению проникновения на территорию республики боевиков международных террористических организаций, задержан активный член подпольной террористической группы гражданин Кыргызской Республики У.К., 1992 г.р. Установлено, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс "смертника" для совершения террористических актов в республике", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки" и "наемничество" Уголовного кодекса страны. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше полутысячи граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "наемничество" осуждены несколько десятков граждан.