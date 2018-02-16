Поезда в Москву оказались самыми прибыльными на Украине

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Поезда из Киева и Одессы в Москву стали самыми прибыльными направлениями на Украине по итогам 2017 года. Об этом сообщает портал lb.ua со ссылкой на данные "Украинских железных дорог".

Наиболее доходным стал поезд из украинской столицы в российскую, который в среднем заполнялся на 77 процентов и принес 154 миллиона гривен (около 330 миллионов рублей) прибыли. Вторым стал маршрут из Одессы с 89 процентами заполненности и доходом в 98 миллионов гривен (около 212 миллионов рублей).

Прибыльными стали и другие поезда в Россию, среди которых "Хмельницкий — Москва", "Львов — Москва", "Ковель — Москва", "Харьков — Москва".

Вместе с тем, пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в 2017 году стали в целом глубоко убыточными. Общий убыток за год составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).