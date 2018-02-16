СМИ: в Нью-Йорке братьев-близнецов арестовали за изготовление взрывчатки

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Братья-близнецы Кристиан и Тайлер Торо арестованы в Нью-Йорке по обвинению в попытке изготовления взрывных устройств, сообщает телеканал CBS New York.

Сообщается, что Кристиан Торо работал в школе учителем и после увольнения вернул в учреждение ноутбук, в котором была обнаружена копия книги-пособия по изготовлению взрывчатки.

Кроме того, учащиеся школы сообщили, что посещали квартиру братьев Торо, которые платили им 50 долларов в час за извлечение пороха из пиротехнических устройств. При обыске у обвиняемых были найдены материалы, которые могут использоваться в самодельных бомбах.

В обвинительном досье также говорится о принадлежащем Кристиану рюкзаке, в котором сотрудники ФБР обнаружили красную каталожную карточку, на которой от руки было написано: "при полной Луне познают ужас у малых сих".

В суде района Бронкс братьям предъявили обвинения в попытке незаконного изготовления взрывных устройств и распространение взрывоопасных веществ среди несовершеннолетних. Обвиняемые остаются под арестом без возможности освобождения под залог.