ООН, 16 фев — РИА Новости. США вновь призвали Совет Безопасности ООН принять меры в отношении Ирана за поставки оружия мятежникам в Йемене.

В распространенном заявлении миссия США при ООН обращает внимание на выход доклада экспертов ООН по Йемену, в котором говорится о "несоблюдении Ираном резолюции СБ ООН 2216". В постпредстве также отметили, что документ "установил, что иранское оружие и баллистические ракеты были привезены в Йемен, несмотря на введенное в 2015 году оружейное эмбарго, и что Иран не предпринял мер, не предотвратил попадание оружия к лицам и организациям, попавшим под санкции".

По словам постпреда Никки Хейли, об этом Вашингтон говорит уже не один месяц. "США продолжат обличать опасные действия Ирана, но мир не может и дальше оставлять эти вопиющие нарушения без ответа. Иран должен знать, что за неповиновением международному сообществу идут последствия. Совету Безопасности пришло время действовать", — говорится в ее заявлении.

Ранее США и Саудовская Аравия неоднократно обвиняли США в поставках оружия хуситам в Йемен.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия озабочена попытками США "усилить" резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 по Ирану или принять новую.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

Повстанцы-хуситы несколько раз за последние месяцы пытались нанести ракетные удары по целям в Саудовской Аравии, однако саудовским ПВО во всех случаях удавалось отразить нападения. Арабская коалиция и США обвиняли Иран в причастности к поставкам ракет в Йемен, МИД Ирана опровергал эту информацию.