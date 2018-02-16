Главы британских компаний предложили "компромиссный" вариант Brexit

ЛОНДОН, 16 фев – РИА Новости, Мария Табак. Главы крупных британских компаний выдвинули предложение по "компромиссному" варианту Brexit.

"Институт директоров (организация, объединяющая глав крупных компаний) сегодня предложил компромиссный вариант будущего торгового соглашения с ЕС, которое позволит существенно сократить торговые барьеры с ЕС, одновременно создавая для Великобритании возможность заключать торговые соглашения с другими странами", — говорится в заявлении института, текст которого был передан в РИА Новости.

Главы компаний предложили правительству договориться с ЕС о "частичном таможенном союзе", который будет покрывать промышленные товары и прошедшие обработку сельскохозяйственные продукты.

"Это позволит поддержать конкурентоспособность некоторых ключевых для Британии промышленных сфер, одновременно давая возможность будущим правительствам выполнить обещание обеспечить независимую политику в сфере торговли, в том числе, в том, что касается тарифов на сельскохозяйственные продукты, такие, как говядина, апельсины и сахар из развивающихся стран", — отмечается в сообщении.

Институт директоров отметил, что согласен с премьер-министром Терезой Мэй в том, что будущее соглашение с ЕС не должно основываться ни на каких существующих образцах, а должно разрабатываться с нуля, с учетом всех уникальных для данной ситуации обстоятельствах.

В докладе "Brexit по индивидуальному заказу: гибридный вариант торгового соглашения между Великобританией и ЕС" Институт директоров заявляет, что предложенный им вариант, помимо всего прочего, способен существенно помочь в сохранении существующих торговых соглашений с ЕС для Великобритании по окончании переходного периода, одновременно дистанцируясь в торговой политике от ЕС.

"Институт директоров обращает внимание на то, что ЕС уже предпринимает шаги для того, чтобы дать Турции большее право голоса в торговой политике ЕС в тех сферах, которые напрямую покрываются таможенным соглашением, одновременно внося в свои торговые соглашения пункты, позволяющие третьим странам заключать соглашения по тарифным преференциям напрямую с Турцией. Великобритания вполне может ожидать такого же отношения к себе, и на самом деле находится в лучшей позиции, поскольку многие из третьих стран уже хотят заключать с ней торговые соглашения после Brexit", — отмечается в сообщении.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.