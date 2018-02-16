В Ираке вынесли приговор россиянке, побывавшей на территории ИГ*

ГРОЗНЫЙ, 16 фев – РИА Новости. Иракский суд вынес первый вердикт гражданке России, вынужденно оказавшейся на территории подконтрольной запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*), приговорив ее к одному году заключения за незаконное пересечение госграницы Ирака, сняв обвинения в терроризме, сообщил РИА Новости член Совфеда России, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Ранее он сообщил, что суд над россиянками, находящимися в багдадской тюрьме по обвинению в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака, перенесен на начало марта.

"Благодаря милости Всевышнего и усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова багдадский суд вынес мягкий и справедливый приговор — один год заключения гражданке России Петимат Магомадовой. Женщина до отъезда в Ирак проживала в Германии", — отметил Сабсаби.

По его словам, суд вынес "справедливый приговор, понимая, что женщины оказались в зоне военного конфликта Ирака не по своей воле и не намеревались нанести вред иракскому народу". Сенатор считает, что важнейшую роль в процессе сыграл профессионализм группы адвокатов и юристов, привлеченных по поручению главы Чечни, которые смогли доказать невиновность женщины и донести до судей весь трагизм этой ситуации.

"Эта трагедия затронула большинство стран мира, поэтому мы обязаны продемонстрировать гражданский и моральный долг перед жертвами — женщинами и детьми. Мы должны помочь им, спасти и реабилитировать их в глазах людей, чтобы они заняли своё достойное место в обществе. Только Рамзан Кадыров проявил смелость и гражданскую позицию, взявшись за трудную и опасную миссию — спасти детей и женщин от чумы международного терроризма, выполняя поручение президента России", — подчеркнул сенатор.

Член рабочей группы по поиску женщин и детей, оказавшихся в зоне ближневосточного конфликта, Хеда Саратова рассказала РИА Новости, что женщина находилась в иракском Мосуле с двумя детьми. Во время бомбардировок летом прошлого года она потеряла двух сыновей, они погибли под завалами. Сама она также была ранена и очнулась в багдадской больнице. После лечения попала в тюрьму.

"Суд учел срок, проведенный женщиной в заключении, в связи с этим ей предстоит провести за решеткой пару месяцев, после чего она будет на свободе", — уточнила Саратова.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

*Террористическая организация, запрещенная в России