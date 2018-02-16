Процесс по делу наркобарона Коротышки назначили в Нью-Йорке 5 сентября

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Процесс по делу мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка начнется в Нью-Йорке 5 сентября, сообщает телеканал Fox News.

Адвокат Эдуардо Баларезо опроверг предположения о досудебной сделке своего подзащитного со следствием. "Он хочет предстать перед судом. Он не заинтересован в сотрудничестве", — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что окружной суд в нью-йоркском Бруклине из-за соображений безопасности постановил обеспечить анонимность жюри присяжных, которые будут рассматривать дело Коротышки.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США 19 января 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.