Турчинов объяснил, почему Украина не пыталась вернуть Крым

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киев не стал проводить в Крыму "антитеррористическую операцию" в феврале-марте 2014 года, так как 90 процентов сотрудников СБУ "предали" Украину. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90% предали. При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО ", — сказал Турчинов.

Ранее Турчинов, отвечая в суде на вопросы защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил, что Киев не объявил войну Москве в 2014 году из-за наличия у России ядерного оружия.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".