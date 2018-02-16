Обнародованы имена 17 погибших при стрельбе в школе во Флориде

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Шериф округа Броуард во Флориде Скотт Исраэл обнародовал в четверг имена 17 человек, погибших при стрельбе в школе во Флориде.

Шериф зачитал имена погибших на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Он также сообщил некоторые подробности относительно перемещений подозреваемого в стрельбе Николаса Круза.

По его словам, Круз приехал в школу на сервисе такси Uber. После стрельбы он бросил свою автоматическую винтовку и покинул здание школы, смешавшись с другими учениками. Сначала он отправился в расположенный по соседству супермаркет Walmart, оттуда в закусочную Subway, где купил напиток, потом некоторое время посидел в ресторане быстрого питания McDonalds. Примерно через 40 минут после того, как он покинул McDonalds, Круз был задержан полицией, сопротивления он не оказал.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом. Власти подтвердили, что винтовка была приобретена легально.