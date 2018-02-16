Стрелок из Флориды приобрел оружие законным путем

Стрельба в школе во Флориде (47)

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Юноша, обвиняющийся в массовом убийстве во Флориде, законным образом приобрел оружие, из которого расстрелял 17 человек, сообщил представитель Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATFE).

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом

"Огнестрельное оружие, примененное в этом инциденте, было законным путем приобретено обвиняемым в штате Флорида почти год назад", — заявил на пресс-конференции сотрудник BATFE Питер Форселли.

Крузу предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам. Он остается под арестом без права освобождения под залог.