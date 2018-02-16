Стрелок из Флориды обещал повторить массовое убийство в Техасе 1966 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Николас Круз, расстрелявший 17 человек в школе во Флориде, девять месяцев назад обещал повторить массовое убийство 1966 года в Техасе, унесшее такое же число жизней.

Первого августа 1966 года Чарльз Уитмен, считающийся первым массовым убийцей в современной истории США, забаррикадировался на самом верху 28-этажной башни Техасского университета и начал стрелять по людям на улице. Его жертвами стали 17 человек.

"Я собираюсь сделать то же самое", — написал Круз девять месяцев назад в комментариях к фильму об Уитмене на видеосервисе YouTube, скриншот которых приводит портал TMZ. Через три месяца Круз вернулся в ту же ветку комментариев, высказав угрозы представителям антифашистов.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.