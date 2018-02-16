США хотят в разы увеличить запасы снарядов в Европе для сдерживания России

ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Министерство обороны США рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания России", такие планы заложены в проекте оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который на днях был внесен в конгресс администрацией США.

Согласно бюджету, в 2019 финансовом году, который начинается 1 октября 2018 года, сухопутные войска США закупят более 148 тысяч гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров с максимальной дальностью поражения 22,5 километра на общую сумму 203,8 миллиона долларов. Из этого числа около 59,5 тысячи снарядов планируется закупить для операций за рубежом, в частности для борьбы с терроризмом, а также для "сдерживания потенциальных противников и поддержки Европейской инициативы по сдерживанию".

Для сравнения, в 2017 финансовом году сухопутные силы США закупили в общей сложности около 36 таких снарядов, а в 2018 году – около 16,5 тысяч.

Европейской инициативы по сдерживанию (European Deterrence Initiative) была принята США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины для "сдерживания агрессивных действий России" и "обеспечения гарантий" европейским союзникам. В рамках этой доктрины страны НАТО приступили к наращиванию войск и военной инфраструктуры у границ России.

Представитель пресс-службы сухопутных сил США объяснил РИА Новости причины такого увеличения закупок. "Основной причиной увеличения количества (закупок) по сравнению с предыдущими годами является пополнение боеприпасов", — сказал он.

По его словам, в прежние годы запасы данного вида боеприпасов "не пополнялись так, как это было нужно". "Мы не готовимся к войне… Но мы планируем иметь такие запасы (боеприпасов), какие должны быть", — добавил собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп и официальные лица Пентагона не раз заявляли, что в предыдущие годы оборонное ведомство не получало достаточного финансирования. В связи с этим в новом бюджете, размер которого предлагается установить около 700 миллиардов, увеличены как общие расходы, так и расходы на отдельные виды вооружения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил в связи с этим усиления группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.