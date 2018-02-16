ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США обвинили Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"В июне 2017 российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространился по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке", — заявил Белый дом.

В Вашингтоне утверждают, что вирус якобы стал "частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте". "На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ", — резюмировали в администрации президента США.

Ранее МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya, однако каких-либо доказательств и источников информации Лондон не привел.

В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, назвав их бездоказательными и беспочвенными.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.