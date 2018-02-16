Главный прокурор спецсуда по Косово покинет пост

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Главный прокурор специального трибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово американский юрист Дэвид Швендиман покинет свой пост в связи с окончанием службы в госдепартаменте США.

На сайте трибунала отмечается, что срок назначения Швендиман в офисе спецпрокурора истекает 31 марта. В своем заявлении юрист подчеркнул, что речь не идет об отставке или увольнении.

Временно исполняющим обязанности главного прокурора будет назначен его заместитель Квай Хон Ип.

Ранее Швендиман занимал пост прокурора специальной следственной группы, расследующей дело о "черной трансплантологии" в Косово.