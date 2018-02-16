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В мире

"Великая эстонская стена". Как заработать на "русской угрозе"

08:0016.02.2018
(обновлено: 08:34 16.02.2018)
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© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фотоПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото
© AP Photo / Liis Treimann

Константин Севастьянов, для РИА Новости

В Эстонии — грандиозный скандал. Выяснилось, что возведение широко разрекламированной стены на границе с Россией обойдется в 197 миллионов евро, а не в 79 миллионов, как заявлялось ранее. Соответствующие расчеты были представлены министру внутренних дел Андресу Анвельту. Как в Эстонии "пилят" бюджет на "русской угрозе" и при этом заставляют "любить НАТО" — в материале РИА Новости.

Забор вместо стены

Протяженность восточной границы Эстонии составляет 338,6 километра, из которых 135 километров проходят по суше, 126 — по озерам, 176 — по рекам. Пограничный договор России и Эстонии до сих пор не подписан: стороны неоднократно собирались это сделать, но всякий раз взаимные разногласия мешали утвердить документ. Всерьез доказывая своему электорату, что "агрессивная Россия" может напасть на маленькую Эстонию, местные элиты занимаются предотвращением этой "опасности". "Мы возведем забор высотой два с половиной метра", — заявил два года назад тогдашний глава МВД страны Ханно Певкур. Он пообещал, что будут также установлены преграды для животных, шлагбаумы, пограничные столбы, предупреждающие знаки и освещение.

На границе монтируют системы слежения, которые, как считают в МВД, полностью исключат возможность незаконного нарушения. На заболоченных участках ограда не предполагается: там удовольствуются столбами и проложат контрольную полосу.

Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
© AFP 2018 / ANP/Robin van Lonkhuijsen
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Политики уверяют: строительство понадобилось для того, чтобы преградить путь нелегальным иммигрантам. Но военные придерживаются иного мнения. Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас говорит, что на территорию страны могут проникнуть российские "зеленые человечки", и обещает их расстреливать на месте. По его мнению, эстонцы "должны очень хорошо знать о том, что происходит в России, и быть готовыми".

© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкКомандующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас

На днях нынешний глава МВД Андрес Анвельт сообщил, что обустройство пограничной линии обойдется на 100 миллионов с лишним евро больше, чем предполагалось. Министр заверил: строительство продолжится по ранее утвержденному плану, однако будет проведен аудит.

"Место, где можно заработать"

Глава эстонского правительства Юри Ратас признал, что при оценке стоимости работ "поторопились", но конкретных виновников не назвал. "На одни лишь системы технического контроля и наблюдения нужно 37 миллионов, а на воздушное наблюдение на малой высоте требуется 15-20 миллионов. Также поднят вопрос о том, что запланировано слишком мало подъездных путей, их нужно в десятки раз больше. Это тоже обусловило повышение общей стоимости", — пояснил Ратас.

Смена командующего батальона саперов Сил обороны Эстонии
© Фото : Силы обороны Эстонии
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Однако эти объяснения не устроили главу парламентской фракции оппозиционной Консервативной народной партии Мартина Хельме. "Понятно, что в этот проект закачано много воздуха. Очень многие — от поставщиков щебенки до продавцов разных приборов — обнаружили вдруг место, где можно неплохо заработать. Правительству надо найти в себе силу сказать им: "Стоп! Граница строится не для того, чтобы вы разбогатели", — заявил Хельме. К слову, многие из простых эстонцев относятся к проекту "великого пограничного забора" с недоверием.

"Я с большим скепсисом отношусь к идее изъятия из карманов налогоплательщиков больших денег на "высокотехнологичный забор". При известии о том, что Эстония намерена возвести сооружение высотой три метра, один наш местный комментатор с грустью заметил, что Серей Бубка прыгает с шестом гораздо выше. И такое ограждение, в принципе, не спасет Эстонию от возможного нашествия прыгунов", — с иронией отметила в беседе с РИА Новости правозащитница из Таллина Алиса Блинцова.

Бывший эстонский оппозиционный активист Максим Рева, ныне проживающий в России, сказал РИА Новости, что тема "освоения средств" в Эстонии весьма актуальна.

"Примеры можно найти и в оборонной, и в гражданской сферах. Например, в стране понастроили транспортных развязок — в количестве, явно превышающем реальные потребности. Совершенно эпическая история связана с проектом железнодорожной трассы Rail Baltic, которая должна пройти из Польши через страны Балтии. Критики этого проекта достаточно обоснованно утверждают, что он лишен внятных экономических обоснований и принесет лишь убытки. Строительство Rail Baltic в Эстонии еще даже не началось — и не факт, что вообще когда-либо начнется, — а на нее уже затрачены огромнейшие суммы", — указывает Рева.

"Ну а что касается возведения забора на границе — так это вообще "святое дело", на которое никаких денег не должно быть жалко, — продолжает Рева. — Буквально на днях эстонский департамент внешней разведки выпустил доклад, из которого следует, что единственная угроза существованию и суверенитету Эстонии и других государств региона Балтийского моря исходит из России. Из 68 страниц доклада "Эстония в системе международной безопасности" 54 посвящены именно России, а остальные — террористической угрозе в Европе. Думаю, в итоге в правительстве решат, что на укрепление внешней границы с Россией никаких денег не жалко. И усиливать ее будут, полагаю, максимально долго — чтобы дать подзаработать "правильным людям", — считает Рева.

© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии

Здесь учат любить НАТО

Помимо внешней ограды от России, власти Эстонии пытаются сражаться с "кремлевской пропагандой" и внутри страны. Особое опасение у них вызывают настроения многочисленной местной русской общины, представители которой, судя по опросам, продолжают относиться к России благожелательно, а к НАТО с настороженностью. С нового года в стране реализуется проект "Стражи", направленный на то, чтобы развить у проживающих здесь русскоязычных дружелюбное отношение к эстонской армии и блоку НАТО.

Солдат армии США танцует с женщиной во время военных учений Dragoon Ride II в 160 км от Вильнюса, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
"Медовые ловушки". Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в Прибалтике
"Стражи" зарегистрировали и свой сайт в интернете kaitsen.ee. Его домен, как явствует из открытых источников, принадлежит НКО Ida-Viru Noorteakadeemia, в правлении которого состоят Григорий Сенькив и Дмитрий Теперик. Для тех, кто интересуется жизнью в стране, эти имена достаточно известны. Так, в 2016 году Сенькив и Теперик участвовали в организации прошедшего в Эстонии мероприятия "Школа Resilience League 2016", проведенного при поддержке германского Фонда Фридриха Эберта и штаб-квартиры НАТО. Пять десятков слушателей из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины набрали из числа членов различных НКО, представителей гражданского и государственного сектора, сотрудников вузов, журналистов, социологов, политологов и историков. Их обучали навыкам противодействия "информационной угрозе", якобы исходящей от России.

Попытки журналистов портала BaltNews.ee связаться с координатором проекта Григорием Сенькивом потерпели неудачу. Однако многое удалось выяснить из-за болтливости одного из слушателей, жителя Славянска Дениса Бигунова. Он не удержался и, несмотря на объявленный заранее в школе принцип Chatham House (участникам запрещено распространяться о сути мероприятия), рассказал о ходе занятий. Он признался, что их учат "контрпропаганде, борьбе с российской информацией и с пророссийским мировоззрением и убеждениями", обучают "любить НАТО и все связанные с этой структурой организации и принципы".

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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сергей игнатьев
Глава эстонского правительства Юри Ратас признал, что при оценке стоимости работ "поторопились", но конкретных виновников не назвал. "На одни лишь системы технического контроля и наблюдения нужно 37 миллионов, а на воздушное наблюдение на малой высоте требуется 15-20 миллионов. Также поднят вопрос о том, что запланировано слишком мало подъездных путей, их нужно в десятки раз больше. Это тоже обусловило повышение общей стоимости", — пояснил Ратас.
Гыыы!))Да ему с его природными данными(фобии граничащие с безумием как у таракана на кухне,когда загорается свет)
До подвигов пана Яценюка с его самым дорогим палисадником в мире(безумного кролика) как до Китая раком ползти.
09:21
16.02.2018
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ФАКТ !
Эстония-суть есть в НАТО и это факт. Так что либиться с НАТО Эстонии не нужно.
08:51
16.02.2018
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