Госдеп не знает, попадет ли возможная покупка Турцией С-400 под санкции

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что процесс рассмотрения транзакций иностранных государств и компаний с ОПК России только начался, и пока неизвестно, попадет ли в этот список возможное приобретение Турцией комплексов С-400 у Москвы.
"Мы продолжаем этот процесса, это только начало", — сказала она.
Науэрт предположила, что покупка система С-400 может также нарушать некоторые положения договора НАТО.
В то же время, она сообщила, что пока не знает, зафиксировали ли США какие-либо "значительные" транзакции, против которых будут введены санкции, но добавила, что "будет удивлена", если это не случится в будущем.
"Мы не предсказываем введение санкций, но я буду удивлена, если санкции не будут введены в будущем", — сообщали представитель госдепа.
Ранее в российской делегации, сопровождающей министра обороны РФ Сергея Шойгу в турне по странам Юго-Восточной Азии, отметили, что контракт с Турцией на поставку С-400 подписан, это вторая страна НАТО, вооруженные силы которой будут оснащены комплексами ПВО дальнего действия российского производства. До последнего времени Греция была единственной страной Североатлантического альянса, которая успешно развивала военно-техническое сотрудничество с Россией.