Госдеп не знает, попадет ли возможная покупка Турцией С-400 под санкции

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что процесс рассмотрения транзакций иностранных государств и компаний с ОПК России только начался, и пока неизвестно, попадет ли в этот список возможное приобретение Турцией комплексов С-400 у Москвы.

По ее словам, "у нас есть сотни людей по всему миру, не только здесь в госдепе, чья работа рассмотреть очень много иностранных транзакций", чтобы определить, являются ли они "значительными" транзакциями, и которые могут попасть под санкции в рамках закона CAATSA.

"Мы продолжаем этот процесса, это только начало", — сказала она.

Науэрт предположила, что покупка система С-400 может также нарушать некоторые положения договора НАТО.

В то же время, она сообщила, что пока не знает, зафиксировали ли США какие-либо "значительные" транзакции, против которых будут введены санкции, но добавила, что "будет удивлена", если это не случится в будущем.

"Мы не предсказываем введение санкций, но я буду удивлена, если санкции не будут введены в будущем", — сообщали представитель госдепа.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Ранее в российской делегации, сопровождающей министра обороны РФ Сергея Шойгу в турне по странам Юго-Восточной Азии, отметили, что контракт с Турцией на поставку С-400 подписан, это вторая страна НАТО, вооруженные силы которой будут оснащены комплексами ПВО дальнего действия российского производства. До последнего времени Греция была единственной страной Североатлантического альянса, которая успешно развивала военно-техническое сотрудничество с Россией.